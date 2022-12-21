Сергей Пиняев хочет отказаться от перехода в «Локомотив»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев пытается отказаться от перехода в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Клубы уже согласовали переход Пиняева, но сам футболист сомневается в том, что этот переход нужен его карьере, и пытается отказаться от подписания контракта», — добавил источник «Чемпионата».



Пиняев провёл 11 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, отметившись тремя голами и отдав одну результативную передачу.



«Локомотив» завершил первую часть сезона-2022/2023 РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 13 очков после 17 проведённых матчей. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке, заработав 20 очков за 17 игр.