Месси — третий по стоимости среди игроков с истекающими контрактами. Бензема — пятый
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Интернет-портал Transfermarkt представил десятку самых дорогих по трансферной стоимости футболистов с истекающими летом 2023 года контрактами.
35-летний нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси занимает третью строчку в рейтинге портала. Возглавляет десятку центральный защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр, следом за ним расположился нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.
Полностью десятка выглядит следующим образом:
- Милан Шкриньяр (€ 60 млн, «Интер»);
- Маркус Рашфорд (€ 55 млн, «Манчестер Юнайтед»);
- Лионель Месси (€ 50 млн, «ПСЖ»);
- Юри Тилеманс (€ 40 млн, «Лестер Сити»);
- Карим Бензема (€ 35 млн, «Реал» Мадрид);
- Жоржиньо (€ 35 млн, «Челси»);
- Уилфрид Заха (€ 32 млн, «Кристал Пэлас»);
- Диогу Дало (€ 32 млн, «Манчестер Юнайтед»);
- Эван Н'Дика (€ 32 млн, «Айнтрахт»);
- Юссуфа Мукоко (€ 30 млн, «Боруссия» Дортмунд).
Пять Месси разных времён празднуют победу на ЧМ-2022:
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