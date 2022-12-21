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Месси — третий по стоимости среди игроков с истекающими контрактами. Бензема — пятый

Месси — третий по стоимости среди игроков с истекающими контрактами. Бензема — пятый
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Интернет-портал Transfermarkt представил десятку самых дорогих по трансферной стоимости футболистов с истекающими летом 2023 года контрактами.

35-летний нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси занимает третью строчку в рейтинге портала. Возглавляет десятку центральный защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр, следом за ним расположился нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.

Полностью десятка выглядит следующим образом:

  1. Милан Шкриньяр (€ 60 млн, «Интер»);
  2. Маркус Рашфорд (€ 55 млн, «Манчестер Юнайтед»);
  3. Лионель Месси (€ 50 млн, «ПСЖ»);
  4. Юри Тилеманс (€ 40 млн, «Лестер Сити»);
  5. Карим Бензема (€ 35 млн, «Реал» Мадрид);
  6. Жоржиньо (€ 35 млн, «Челси»);
  7. Уилфрид Заха (€ 32 млн, «Кристал Пэлас»);
  8. Диогу Дало (€ 32 млн, «Манчестер Юнайтед»);
  9. Эван Н'Дика (€ 32 млн, «Айнтрахт»);
  10. Юссуфа Мукоко (€ 30 млн, «Боруссия» Дортмунд).
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