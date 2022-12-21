Изображение Месси могут поместить на аргентинские банкноты в честь победы на ЧМ

Изображение нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси могут поместить на аргентинские банкноты после победы национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает El Financiero.
Фото: «Твиттер»
Фото: «Твиттер»
По информации источника, официальные представители национального банка Аргентины рассматривают варианты, с помощью которых можно увековечить историческое достижение аргентинской сборной на чемпионате мира в Катаре.
Предполагается, что изображение Месси будет нанесено на купюру в 1000 песо (409 рублей). Это связано с тем, что номинал банкноты начинается с «10», игрового номера капитана сборной Аргентины. На обратной стороне могут разместить надпись «La Scaloneta» — прозвище главного тренера национальной команды Лионеля Скалони.
Одержав победу на чемпионате мира 2022 года, сборная Аргентины выиграла своё первое планетарное первенство с 1986 года. Лионель Месси забил семь голов и сделал три голевые передачи в семи матчах турнира в Катаре.
Месси бросили игрушечную черепашку-ниндзя:
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