Александр Кокорин вернулся в заявку «Ариса» спустя три матча. У него была микротравма

Российский нападающий кипрского «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин попал в заявку команды на матч чемпионата Кипра с АПОЭЛом.
Матч с АПОЭЛом в рамках 16-го тура чемпионата Кипра состоится сегодня, 22 декабря. Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Ранее 31-летний форвард пропустил три матча «Ариса» в чемпионате Кипра – с «Анортосисом» (2:0), АЕЛом (0:0) и «Никосией» (0:0). Также Кокорин не принял участия в товарищеском матче «Ариса» с греческим ПАОКом.
Позднее стало известно, что россиянин пропускал матчи из-за микроповреждения, о котором сообщил главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский.
«Арис» занимает четвёртую строчку в чемпионате Кипра, набрав 31 очко после 15 сыгранных матчей. АПОЭЛ идёт на втором месте, имея в активе 36 очков.
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