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Президент «Ариса»: зритель ходит на Кокорина. Продавцы не успевают продавать его майки

Президент «Ариса»: зритель ходит на Кокорина. Продавцы не успевают продавать его майки
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Президент «Ариса» Владимир Фёдоров рассказал, как российский нападающий Александр Кокорин влияет на имидж клуба.

«Как проявили себя Александр Кокорин и Евгений Яблонский? Они оба – опытные футболисты, приглашённые под наши задачи. То, что они общаются с русскоязычной аудиторией на одном языке – приятный бонус.

Есть и такое явление – зритель ходит на Кокорина. Все хотят заполучить его майку. В магазине нам иногда рассказывают, что продавцы не успевают готовить товар – настолько велик ажиотаж. Ничего удивительного.

Кокорин – один из самых талантливых мастеров в истории российского футбола. А для кипрского футбола и «Ариса» – просто выдающийся пример. Верим, что Саша будет всегда здоров и поможет «Арису» добиться значительных успехов», — цитирует Фёдорова «Вестник Кипра».

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