Нигматуллин: не дай бог приз лучшему вратарю года дадут Мартинесу. Он и его опошлит

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о вратаре сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе, который после победы своей команды на чемпионате мира отметился неприличным жестом: он был признан лучшим вратарём турнира и приложил трофей к паху.



«В списке претендентов на лучшего вратаря года много голкипер, которые реально заслужили признания. Не дай бог приз снова дадут Эмилиано Мартинесу. Он и этот приз опошлит. Да и не заслужил он такой приз. За один турнир нельзя называть вратарём года. С тем, что аргентинец стал лучшим вратарём чемпионата мира, согласен. На этом этапе ему удалось больше, чем другим.



Выделю двух вратарей, которые, на мой взгляд, являются главными претендентами на награду — Алисон Бекер и Тибо Куртуа. Это два особенно ярких и стабильных вратаря этого сезона», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.