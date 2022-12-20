«Мне привет передавал». Артём Дзюба — о неприличном жесте Эмилиано Мартинеса

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на неприличный жест голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который он показал, получив «Золотую перчатку» после финала чемпионата мира в Катаре.

«Мне привет передавал», — написал Дзюба в социальной сети, добавив смеющийся эмодзи.

Напомним, 30-летний Мартинес был признан лучшим голкипером чемпионата мира — 2022, получив соответствующий приз, «Золотую перчатку». Затем вратарь сборной Аргентины изобразил неприличный жест, подставив награду к своему паху.



Мартинес принял участие в шести матчах Аргентины на чемпионате мира 2022 года, пропустив шесть мячей и трижды сыграв «на ноль». В финале аргентинцы в серии пенальти выиграли у сборной Франции (4:2). Игровое время завершилось вничью — 3:3.