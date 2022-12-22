Сербский защитник Антич перейдёт в «Химки». Игрок уже прибыл в расположение клуба
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«Химки» подпишут левого защитника из Сербии Николу Антича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Антич уже прибыл в расположение подмосковного клуба.
С 2019 года Никола Антич выступал в Первой лиге Беларуси за «Шахтёр» из Солигорска. Сербский крайний защитник провёл за клуб 91 матч в национальном чемпионате, в которых забил 12 мячей (в том числе два с 11-метровой отметки) и отдал 15 результативных передач на партнёров.
После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на 15-м месте турнирной таблицы, в зоне вылета. В активе команды 12 набранных очков. В первом матче после возобновления российского чемпионата подмосковный клуб в рамках 18-го тура сыграет с «Факелом» в Воронеже. Матч состоится 5 марта.
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