Арбитр Марциняк: французы благодарили после финала ЧМ, остались довольны судейством

Польский арбитр Шимон Марциняк высказался о работе в финальном матче чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция (3:3, 4:2 — по пенальти).



«То, что говорят игроки, имеет значение. Французы поблагодарили после матча, остались довольны судейством. Это были Мбаппе, Льорис… Что касается гола, забитого, когда запасные вышли на поле, не думаю, что это серьёзно — придавать значение подобным вещам», — приводит слова Марциняка TVP Sport.



Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира. Этот трофей — третий в истории аргентинской национальной команды. Ранее аргентинцы выигрывали мундиали в 1978 и 1986 годах. Серебряными призёрами турнира в Катаре стали французские футболисты, бронзу завоевала сборная Хорватии.