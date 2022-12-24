Арбитр Марциняк: французы благодарили после финала ЧМ, остались довольны судейством
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Польский арбитр Шимон Марциняк высказался о работе в финальном матче чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция (3:3, 4:2 — по пенальти).
«То, что говорят игроки, имеет значение. Французы поблагодарили после матча, остались довольны судейством. Это были Мбаппе, Льорис… Что касается гола, забитого, когда запасные вышли на поле, не думаю, что это серьёзно — придавать значение подобным вещам», — приводит слова Марциняка TVP Sport.
Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира. Этот трофей — третий в истории аргентинской национальной команды. Ранее аргентинцы выигрывали мундиали в 1978 и 1986 годах. Серебряными призёрами турнира в Катаре стали французские футболисты, бронзу завоевала сборная Хорватии.
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