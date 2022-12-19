«Для такого решения нужны яйца. Но что у него в голове?» Разбор судейства в финале ЧМ-2022

В Катаре подошёл к концу очередной чемпионат мира по футболу. Все герои получили заслуженные медали и трофеи, самое время оценить работу судейской бригады.

Шимон Марциняк — фартовый арбитр для сборной Аргентины. При его судействе южноамериканцы одолели в 1/8 финала Австралию (2:1), а затем впервые за 36 лет стали чемпионами мира. Надо сказать, что финал оказался насыщенным на разного рода события. Марциняк поставил три пенальти, один из которых вызывает вопросы.

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Кстати, во втором случае (когда Отаменди нарушил правила на Рандале Коло Муани) польский арбитр принял верное решение, находясь очень далеко от эпизода. А ещё Марциняк великолепно разобрался в эпизоде в концовке основного времени встречи. Маркус Тюрам упал в штрафной площади аргентинцев, но судья показал французу жёлтую карточку за симуляцию. Многократные повторы убедили, что поляк принял правильное решение.

Как работал польский судья Марциняк Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Но при этом Марциняк откровенно простил Кристиана Ромеро. Аргентинец жёстко влетел в Килиана Мбаппе, который мгновениями ранее оказался в офсайде. Несмотря на это, его соперника следовало наказать предупреждением за грубую игру.

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу Марциняка в финале и отметил, что глобально к поляку остались вопросы.

— Как же хорошо для Марциняка, что игра закончилась со счётом 3:3. Ведь никто не проиграл в основное или дополнительное время. Пенальти в ворота Франции не было, кто бы что ни говорил про контакт — это просто мутный момент. В ФИФА ему скажут, что так делать нельзя, тем более находясь в идеальной позиции.

Для судьи — кайф, что всё пошло по такому сценарию: сыграли вничью, решили всё по пенальти — это плюс. Никто не будет говорить, что он испортил игру. Когда кто-то проиграл в основное время, как Марокко, то они бегут выяснять, что не так.

Заслуга Марциняка в том, что он поменял понимание единоборств и решения были разными. Назначать такой пенальти, но дать за жёлтую карточку за симуляцию? Для такого решения нужны яйца. Но что у него в голове? Почему так происходит? Он точно получит плюс он ФИФА, отсудит Евро, однако глобально к нему остались вопросы.

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