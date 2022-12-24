Станислав Черчесов объяснил провал Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2022

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, высказался о провальном выступлении нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«В клубе у Роналду были определённые проблемы, которые плавно перетекли в сборную. Дал интервью перед чемпионатом мира ― на такое сложно не обращать внимания. Роналду — звезда первой величины, он это доказывает на протяжении десятилетий. Это игрок, который заставляет полюбить футбол. Но такие моменты бывают у всех. Месси сейчас чемпион мира, а четыре года назад они проиграли Хорватии 0:3, бездарно сыграли в России. Лео уже этот период прошёл. Так что не надо для Роналду всё рисовать чёрными красками. Но могу сказать, что на этом чемпионате мира он был сфокусирован на своих рекордах, думал о своих достижениях, поэтому они так рано и вылетели», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.