Станислав Черчесов объяснил провал Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2022

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, высказался о провальном выступлении нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
«В клубе у Роналду были определённые проблемы, которые плавно перетекли в сборную. Дал интервью перед чемпионатом мира ― на такое сложно не обращать внимания. Роналду — звезда первой величины, он это доказывает на протяжении десятилетий. Это игрок, который заставляет полюбить футбол. Но такие моменты бывают у всех. Месси сейчас чемпион мира, а четыре года назад они проиграли Хорватии 0:3, бездарно сыграли в России. Лео уже этот период прошёл. Так что не надо для Роналду всё рисовать чёрными красками. Но могу сказать, что на этом чемпионате мира он был сфокусирован на своих рекордах, думал о своих достижениях, поэтому они так рано и вылетели», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 24 декабря 2022
-
12:17
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:29
-
11:10
-
11:02
-
10:57
-
10:48
-
10:40
-
10:19
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
09:33
-
09:25
-
09:10
-
08:47
-
08:09
-
08:00
-
07:40
-
07:17
-
07:00
-
06:04
-
05:13
-
04:58
-
04:35
-
04:14
-
04:05
-
03:36
-
03:31
-
03:30