«Франция, перестань ныть!» Болельщики Аргентины создали ответную петицию

Болельщики сборной Аргентины создали петицию, направленную на то, чтобы фанаты национальной команды Франции перестали просить о переигровке финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.
На специальном сайте Change.org аргентинцы создали петицию с заголовком «Франция, перестань ныть!» Просьба аргентинских болельщиков является ответом на петицию французов с требованием переигровки финала чемпионата мира 2022 года из-за «продажного судейства». Петицию южноамериканцев поддержали почти 250 тысяч человек.
«С тех пор как мы обыграли их в финале чемпионата мира по футболу, французы не перестают ныть и жаловаться, не признавая, что Аргентина стала чемпионом мира. Наша просьба состоит в том, чтобы французы перестали ныть и признали, что Месси — лучший футболист в истории, а Мбаппе — его сын», — гласит описание петиции аргентинцев.
Напомним, Аргентина обыграла Францию в финале мундиаля по пенальти 4:2. Основное время встречи закончилось вничью 2:2, дополнительное — 3:3.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ
- 24 декабря 2022
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