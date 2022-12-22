Триумф Месси хотят увековечить необычным способом. Хотя изначально идею предложили в шутку

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. А Лионель Месси, как вы знаете, стал лучшим игроком турнира и оформил 7+3 по системе «гол+пас» в семи матчах планетарного первенства. Капитан сборной Аргентины прямо сейчас – национальный герой. И его изображение могут поместить на местные банкноты. Об этом сообщает El Financiero.
Как будет выглядеть изображение Месси на аргентинской банкноте
По информации источника, официальные представители национального банка Аргентины рассматривают варианты, с помощью которых можно увековечить историческое достижение сборной на чемпионате мира в Катаре. Предполагается, что изображение Лионеля Месси будет нанесено на купюру в 1000 песо (409 рублей). Это связано с тем, что номинал банкноты начинается с «10» – игрового номера капитана сборной Аргентины. На обратной стороне могут разместить надпись «La Scaloneta» — прозвище главного тренера национальной команды Лионеля Скалони.
El Financiero утверждает, что идея была предложена «в шутку» членами Центрального банка Аргентины. Но Эдуардо Хекер и Лисандро Клери, одни из директоров, согласились, что дизайн банкноты «пробудит в аргентинцах дух коллекционирования».
Памятная банкнота Центрального банка России к ЧМ-2018
В России тоже была интересная история с бумажной купюрой. За месяц до старта чемпионата мира – 2018 Центральный банк России представил памятную банкноту к турниру. Она стала первым выпущенным ЦБ денежным знаком, посвящённым футболу. Это купюра была введена в обращение. На лицевой стороне банкноты, как указывала тогда Ольга Скоробогатова (заместитель ЦБ РФ), изображена «художественная композиция, которая символизирует преемственность поколений, — мальчик с мячом, который мечтает повторить подвиги великих футболистов, в том числе такого знаменитого вратаря, как Лев Яшин».
Банкнота к ЧМ в России
Фото: РИА Новости
Также на голограмме банкноты был отражён вратарь, который в падении отражает мяч ногой. Именно так 1 июля удар Яго Аспаса отразил Игорь Акинфеев в серии пенальти в матче Россия – Испания, который вывел нашу команду в четвертьфинал.
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