Экс-тренера Бразилии Тите ограбили и обвинили в вылете команды с чемпионата мира

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите после вылета с чемпионата мира и последующей отставки вернулся в Рио-де-Жанейро, но вместо спокойной жизни его ждало разочарование. Как сообщает Globo, бывшего наставника «селесао» ограбили около одного из баров города, после чего обвинили в вылете команды с мирового первенства.
Это произошло около шести утра, когда Тите пытался избавиться от преследования со стороны местных жителей. Однако внимания избежать не удалось, и в итоге неизвестный забрал цепочку с шеи бразильца. Однако кроме преступления грабитель решил также выразить своё разочарование неудовлетворительными результатами команды на турнире в Катаре, которая вылетела на стадии 1/4 финала.
Напомним, сборная Бразилии не смогла продолжить выступление на чемпионате мира, уступив в четвертьфинале Хорватии в серии послематчевых пенальти — 4:2 (1:1 после овертайма).
Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией:
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