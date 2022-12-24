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Андрес Иньеста: ожидал большего от Испании на ЧМ-2022. Доверял и футболистам, и Энрике

Андрес Иньеста: ожидал большего от Испании на ЧМ-2022. Доверял и футболистам, и Энрике
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Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста оценил выступление команды на чемпионате мира в Катаре. Испанцы дошли до 1/8 финала, где проиграли Марокко.

«Выступление сборной Испании на чемпионате мира в Катаре? Я был уверен, что команда пройдёт очень далеко, потому что доверял этой группе игроков и Луису Энрике. В конце концов, чемпионат мира таков: если не показываешь в матче игру, благодаря которой превосходишь соперника, то выбываешь в плей-офф. Каждый матч очень сложен. Конечно, нам бы хотелось добиться большего, но для будущего это пойдёт на пользу. После ЧМ-2010 у нас были тяжёлые выступления на мировых первенствах: в Бразилии мы не вышли из группы, в России не прошли дальше 1/8 финала. Чемпионат мира — сложный турнир. Плей-офф очень сложен», — приводит слова Иньесты Marca.

Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией. Видеоролик:

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