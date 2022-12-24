Андрес Иньеста: ожидал большего от Испании на ЧМ-2022. Доверял и футболистам, и Энрике

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста оценил выступление команды на чемпионате мира в Катаре. Испанцы дошли до 1/8 финала, где проиграли Марокко.
«Выступление сборной Испании на чемпионате мира в Катаре? Я был уверен, что команда пройдёт очень далеко, потому что доверял этой группе игроков и Луису Энрике. В конце концов, чемпионат мира таков: если не показываешь в матче игру, благодаря которой превосходишь соперника, то выбываешь в плей-офф. Каждый матч очень сложен. Конечно, нам бы хотелось добиться большего, но для будущего это пойдёт на пользу. После ЧМ-2010 у нас были тяжёлые выступления на мировых первенствах: в Бразилии мы не вышли из группы, в России не прошли дальше 1/8 финала. Чемпионат мира — сложный турнир. Плей-офф очень сложен», — приводит слова Иньесты Marca.
Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией. Видеоролик:
- 25 декабря 2022
-
00:35
-
00:22
-
00:08
- 24 декабря 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:45
-
23:33
-
23:31
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
23:00
-
22:47
-
22:46
-
22:45
-
22:40
-
22:27
-
22:19
-
22:17
-
22:15
-
22:13
-
21:53
-
21:45
-
21:45
-
21:36
-
21:34
-
21:21
-
21:15
-
21:15
-
21:11
-
20:58
-
20:58
-
20:55