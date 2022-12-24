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Капелло: не думаю, что Моуринью возглавит Португалию, а Анчелотти — Бразилию

Капелло: не думаю, что Моуринью возглавит Португалию, а Анчелотти — Бразилию
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Бывший наставник национальных команд России и Англии Фабио Капелло ответил на вопрос, может ли главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью возглавить сборную Португалии, а тренер «Реала» Карло Анчелотти — Бразилии.

«Возьмёт ли на себя Моуринью обязанности в «Роме» и сборной Португалии? Я так не думаю, учитывая серьезность и внимание, которое он уделяет этому делу. Не думаю, что он принял бы подобный вызов. Тут придётся жить в роли тренера, ходить и смотреть за игроками, разговаривать с ними.

Анчелотти в сборной Бразилии? Он хорош везде, это было бы замечательно. Но я не думаю, что это произойдёт: у федерации в итоге возьмёт верх национальная гордость», — приводит слова Капелло издание Correire della Sera.

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