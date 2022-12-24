«Я вижу в этом жест признания величия». Капелло — о биште Месси

Бывший наставник «Милана», мадридского «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло поделился мнением об арабском биште, который подарили аргентинскому форварду Лионелю Месси во время церемонии награждения чемпионата мира.

«Что я думаю о биште, который надели на Месси? Рассматриваю это как жест признания величия: я надеваю его на вас, потому что вы совершили подвиг. Другие видят в этом политический подтекст, но я считаю, что здесь заложен только спортивный смысл», — цитирует Капелло издание Corriere della Sera.

Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию в серии пенальти — 4:2 (3:3 после овертайма). Лучшим игроком турнира был признан Лионель Месси.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси: