Дети и внуки Пеле собрались в больнице, чтобы отпраздновать с ним Рождество. Фото

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле, проводящий последнее время в больнице, встречал Рождество в компании своих близких. Вместе с ним в палате находились его дети и внуки.
Дочь Пеле, опубликовавшая эту фотографию, написала: «Ещё одна ночь вместе с ним».
Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Он вынужден из-за этого проводить Рождество в больнице. Опухоль толстой кишки была выявлена у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
Пеле обратился к болельщикам в свой день рождения. Видеоролик:
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