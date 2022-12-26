Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы переживаем за тебя и радуемся». Трогательное общение Юрия Сёмина и Хвичи Кварацхелии

«Мы переживаем за тебя и радуемся». Трогательное общение Юрия Сёмина и Хвичи Кварацхелии
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин встретился с нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией в Неаполе.

«Слушай, ты подрос сильно. Сколько ты сейчас, 184 см? Явно после «Локомотива» вырос. У меня всё нормально, радуемся за тебя, переживаем. Много людей, которые переживают. Ты оставил хорошую память в РПЛ, в «Локомотиве». Рады, что всё идёт. Не снижай к себе требования.

Ты перестал реагировать на нарушения, сразу встаёшь и играешь. Как итальянский, ещё не лучше русского знаешь? Учи. У вас очень сильная команда, играете здорово, хорошие ребята. Ты попал в команду как родной», — сказал Сёмин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Хвича Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видеоролик:

Новость по теме
Сёмин раскритиковал бывшее руководство «Локомотива» за сорванную сделку с Кварацхелией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022