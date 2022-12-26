«Мы переживаем за тебя и радуемся». Трогательное общение Юрия Сёмина и Хвичи Кварацхелии
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин встретился с нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией в Неаполе.
«Слушай, ты подрос сильно. Сколько ты сейчас, 184 см? Явно после «Локомотива» вырос. У меня всё нормально, радуемся за тебя, переживаем. Много людей, которые переживают. Ты оставил хорошую память в РПЛ, в «Локомотиве». Рады, что всё идёт. Не снижай к себе требования.
Ты перестал реагировать на нарушения, сразу встаёшь и играешь. Как итальянский, ещё не лучше русского знаешь? Учи. У вас очень сильная команда, играете здорово, хорошие ребята. Ты попал в команду как родной», — сказал Сёмин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.
Хвича Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видеоролик:
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