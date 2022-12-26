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Рияд Марез: в Англии много сильных команд, которые сохраняют шансы на чемпионство

Рияд Марез: в Англии много сильных команд, которые сохраняют шансы на чемпионство
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Атакующий крайний полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез в преддверии матча с «Лидс Юнайтед» рассказал о важности сохранять концентрацию в борьбе за титул Премьер-лиги. Матч между командами состоится 28 декабря, начало – в 23:00 мск.

«Мы будем играть игру за игрой, но наша цель — попытаться выиграть ещё один титул. В Англии много сильных команд, которые всё ещё сохраняют шансы выиграть чемпионат, поэтому мы сосредоточены не только на «Арсенале», хотя до сих пор они были очень хороши.

Если мы хотим выиграть чемпионат, мы должны быть готовы, как только чемпионат возобновится для нас после международной паузы», — приводит слова Мареза Manchester Evening News.

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