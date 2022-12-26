Экс-игрок «МЮ»: Магуайр должен продолжать бороться за место в основе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр поделился мнением о центральном защитнике Гарри Магуайре, последнее время исполняющем роль резервиста команды. Также экс-игрок сказал, какую пару центральных защитников «красных дьяволов» считает самой перспективной.

«Тренерам нужно будет дать некоторое время Варану и Мартинесу после чемпионата мира, чтобы они отдохнули. В целом я думаю, что самая сильная связка — это Варан и Мартинес. Ожидаю, что в будущем они станут основной парой центральных защитников.

Я думаю, что для Гарри Магуайра главное — играть. Если ты на скамейке запасных, у тебя мало шансов выйти на поле и получить игровое время. Это зависит от того, что собирается делать тренер, собирается ли он менять игроков в разных турнирах.

Но в действительности всё зависит от Гарри, который должен оценить ситуацию, понять, сможет ли он найти способ играть в «Юнайтед» и быть тем защитником, которым он был, и вернуться к своей лучшей форме. Англия показала ему, что он на этом пути. Он должен продолжать бороться за место в основе», — приводит слова Сильвестра Manchester Evening News.

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