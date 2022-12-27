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Президент ФНЛ Измайлов: в Первой лиге нет очевидного лидера и неприкасаемых

Президент ФНЛ Измайлов: в Первой лиге нет очевидного лидера и неприкасаемых
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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал про конкуренцию в Первой лиге.

«Если говорить про работу Первой лиги, то было проделано много работы, но предстоит сделать ещё больше. Всё впереди! Сейчас большая плотность в таблице. До седьмого места всего десять очков. Это даст интригу на вторую часть сезона. Надеюсь, что мы увидим много интересных матчей. Игры в первой половине турнира показали, что в Первой лиге нет очевидного лидера, а также нет неприкасаемых.

Достижения? Мы перешли на другой календарь, играем с недельным циклом. Это удобно и для тренеров, и для прогресса футболистов. Думаю, это большое достижение в сравнении с тем, что было ранее», – приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

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