Президент ФНЛ Измайлов: в Первой лиге нет очевидного лидера и неприкасаемых
Поделиться
Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал про конкуренцию в Первой лиге.
«Если говорить про работу Первой лиги, то было проделано много работы, но предстоит сделать ещё больше. Всё впереди! Сейчас большая плотность в таблице. До седьмого места всего десять очков. Это даст интригу на вторую часть сезона. Надеюсь, что мы увидим много интересных матчей. Игры в первой половине турнира показали, что в Первой лиге нет очевидного лидера, а также нет неприкасаемых.
Достижения? Мы перешли на другой календарь, играем с недельным циклом. Это удобно и для тренеров, и для прогресса футболистов. Думаю, это большое достижение в сравнении с тем, что было ранее», – приводит слова Измайлова «Матч ТВ».
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
08:42
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:33
-
07:21
-
07:19
-
07:06
-
06:44
-
06:25
-
06:21
-
06:09
-
06:02
-
06:00
-
05:50
-
05:32
-
05:27
-
04:59
-
04:57
-
04:40
-
04:37
-
04:25
-
04:10
-
03:55
-
03:48
-
03:44
-
03:39
-
03:34
-
03:27
-
03:10
-
03:03
-
02:47
-
02:45
-
02:34
Партнерский контент