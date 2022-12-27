Президент ФНЛ Измайлов: не скажу, что в Первой лиге упал уровень футбола

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов высказался об уровне Первой лиги.
«Согласен ли я, что уровень лиги упал? Я бы не стал так говорить. Думаю. нужно досмотреть сезон до конца, а потом уже делать выводы по спортивным характеристикам. Не скажу, что уровень упал. Есть косвенные показатели, которые говорят о другом. Например, интерес к игрокам Первой лиги со стороны клубов РПЛ и те стоимости, что там озвучиваются.
Становится меньше клубов из Сибири? Думаю, что нужно смотреть на ситуацию в динамике. Точно знаю, что планируется появление клубов в восточной части страны, которые будут заявляться уже в феврале во Вторую лигу. Думаю, просто так ситуация сложилась. Вряд ли это можно оценивать как тенденцию», – приводит слова Измайлова «Матч ТВ».
- 27 декабря 2022
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