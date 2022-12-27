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Антонио Конте отреагировал на кричалки «ты подвёл свою страну» в адрес Гарри Кейна

Антонио Конте отреагировал на кричалки «ты подвёл свою страну» в адрес Гарри Кейна
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал кричалки фанатов «Брентфорда» в адрес нападающего Гарри Кейна. Болельщики кричали «ты подвёл свою страну», намекая на промах с пенальти в 1/4 финала чемпионата мира с Францией.

«Болельщики так отреагировали, потому что он играл за «Тоттенхэм», вряд ли их сейчас волнует то, что произошло за Англию. Это нормально. Фанаты пытались создать проблему, но только я думаю, лишь потому что он играл за «Тоттенхэм» против их команды.

Когда они болеют за сборную, то футболисты — лучшие. Затем, когда они начинают клубные матчи, болельщики находят способы помешать другим игрокам соперника, потому что они могут навредить им любимой команде», — сказал Конте на пресс-конференции.

Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти. Видеоролик:

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