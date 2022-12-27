Антонио Конте отреагировал на кричалки «ты подвёл свою страну» в адрес Гарри Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал кричалки фанатов «Брентфорда» в адрес нападающего Гарри Кейна. Болельщики кричали «ты подвёл свою страну», намекая на промах с пенальти в 1/4 финала чемпионата мира с Францией.
«Болельщики так отреагировали, потому что он играл за «Тоттенхэм», вряд ли их сейчас волнует то, что произошло за Англию. Это нормально. Фанаты пытались создать проблему, но только я думаю, лишь потому что он играл за «Тоттенхэм» против их команды.
Когда они болеют за сборную, то футболисты — лучшие. Затем, когда они начинают клубные матчи, болельщики находят способы помешать другим игрокам соперника, потому что они могут навредить им любимой команде», — сказал Конте на пресс-конференции.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти. Видеоролик:
- 27 декабря 2022
-
13:28
-
13:24
-
13:12
-
12:46
-
12:36
-
12:33
-
12:24
-
12:13
-
11:30
-
11:25
-
11:14
-
11:01
-
10:49
-
10:48
-
10:39
-
10:29
-
10:24
-
10:08
-
10:01
-
09:44
-
09:28
-
09:21
-
09:06
-
08:42
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:33
-
07:21
-
07:19
-
07:06
-
06:44
-
06:25
-
06:21