Гарри Кейн забил всем 32 командам АПЛ, против которых играл

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился забитым мячом в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:2). 29-летний футболист забивал в ворота всех команд АПЛ, с которыми выходил на поле. Об этом сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Гарри Кейн в 34 матчах за клуб и сборную Англии забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой истекает в 2024 году. Сообщалось, что по окончании текущей кампании подписать Кейна хочет мюнхенская «Бавария».
«Тоттенхэм» в 16 матчах чемпионата Англии набрал 30 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. В следующем туре команда Антонио Конте сыграет с «Астон Виллой» дома.
Чемпион мира по регби «учит» Гарри Кейна бить пенальти. Видеоролик:
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