Главный тренер «Монако» высказался о возможном досрочном возвращении Нюбеля в «Баварию»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался об интересе «Баварии» в возвращении вратаря Александра Нюбеля из аренды.
«Алекс тренируется и думает только об этой команде. Он делает всё для «Монако». Как тренер я всегда радуюсь, когда трансферное окно закрывается. Посмотрим, что будет. Всё зависит от ситуации и интересов клубов. Самое важное для меня, что мысли игрока здесь», — приводит слова Клемана Bayern & Germany.
Напомним, сейчас Нюбель выступает в составе «Монако» на правах аренды. Права на голкипера принадлежат «Баварии». В декабре после вылета сборной Германии с чемпионата мира — 2022 в Катаре основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил серьёзную травму, из-за которой выбыл до конца сезона. В связи с этим мюнхенский клуб рассматривает возможность досрочного возвращения Нюбеля из аренды.
- 27 декабря 2022
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