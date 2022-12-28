Юрий Газинский рассказал, почему на него обиделся президент «Урала»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал, чем обидел президента екатеринбургского клуба Григория Иванова.

«В 30-м туре я сыграл последний матч за «Краснодар». На следующий день в 12:00 звонок от президента «Урала» Григория Иванова. Он спросил, какие у меня вообще планы. Ответил ему: «Я только проснулся, дайте мне немного в себя прийти». Мне дали понять, что ждут в «Урале». Я сначала надеялся попасть в «Сочи», потом проходил медосмотр в ЦСКА, а затем уже сезон начался.

Обиделся ли Иванов? Конечно, обиделся. Я же сразу не дал ответ, а он человек немного эмоциональный. Ну как немного… Весьма эмоциональный, но мы снова созвонились и он сказал, чтобы я не занимался ерундой – приехал в «Урал». Там уже быстро всё обсудили. Мне сказали, что тренером будет Гончаренко. Я набрал Михалычу – он подтвердил», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.