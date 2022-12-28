Тен Хаг — о новом форварде «МЮ»: это должен быть игрок, не просто увеличивающий состав

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал сорвавшийся переход форварда Коди Гакпо, а также поиск нового нападающего для клуба.
«Я не говорю об отдельных игроках. Мы ищем нападающего, так как впереди ещё много игр. Мы хотим остаться во всех турнирах, в которых играем, поэтому нам важны футболисты в составе.
Мы знаем, что потеряли нападающего [Роналду], нам нужно найти замену, но она должна быть правильной. Это должен быть игрок, который приносит команде качество, а не просто увеличивает состав, потому что это только создаёт проблемы. И вы знаете, что критерии в «Манчестер Юнайтед» высоки», — приводит слова Тен Хага Daily Mail.
Напомним, 23-летний Гакпо стал игроком «Ливерпуля».
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