Юрий Газинский назвал главное открытие первой части сезона РПЛ

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал, какого футболиста считает главным открытием первой части сезона-2022/2023 в РПЛ.
«Сычевой, наверное. Человек забил 14 мячей в чемпионате, выступая за «Оренбург». Там вообще хорошая команда с качественными легионерами. Ещё выделил бы Лёшу Каштанова из «Урала». Он пришёл из «Родины» и хорошо себя проявляет, работоспособный. При правильном подходе у него всё должно получиться.
Конечно, имеет значение, что иностранцы уехали. Но появились те люди, у которых в жизни были сложности. Они родом из небольших городов и сами себя сделали. Большинство тех, кто чего-то достигает – из провинции. Кто-то мог работать барменом или грузчиком. Да, в какой-то степени у них появилась такая возможность из-за обстоятельств, но этой возможностью ещё надо уметь воспользоваться. Хотя тут нужно смотреть несколько лет. Один сезон – не показатель», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.
- 28 декабря 2022
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