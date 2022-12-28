Обляков: готов поехать в средний клуб хорошего чемпионата, который борется за еврокубки

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.



«Мне нравится в ЦСКА, я люблю клуб. А из Европы предложений нет. Я же не говорю, что не хочу куда-то стремиться. И что делать – заканчивать с футболом? Нужно продолжать работать, как будто в России я всё выиграл.



Сейчас других вариантов продолжения карьеры нет. Да, давно сказал агенту, что готов уехать. Он много чего говорит, но конкретики нет. Я готов поехать в средний клуб хорошего чемпионата, который борется за попадание в еврокубки. Если в Турцию или Португалию, то в большой клуб. Хотелось бы тот, который занимает первое-второе место. Как Оздоев и Кудряшов, наверное, не поехал бы. Но разговаривать можно много о чём, а надо, чтобы были предложения – тогда и обсуждать будем», — приводит слова Облякова Sports.ru.

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