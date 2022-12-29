Холанд: я был немного зол из-за того, что не играл на ЧМ. Я голоден как никогда
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о чемпионате мира 2022 года, в котором он не принял участие из-за отсутствия сборной Норвегии на турнире.
«Находясь дома, я был немного зол из-за того, что не играл на чемпионате мира.
Я вроде как подзарядил свои батарейки. Наблюдение за тем, как другие игроки забивают голы, заводит меня и раздражает, я голоден как никогда», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».
Чемпионат мира 2022 года прошёл в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Чемпионом мира стала сборная Аргентины, в финальном матче обыграв национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.
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