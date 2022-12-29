Правительство Бразилии выразило соболезнования в связи с кончиной Пеле
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Пресс-служба правительства Бразилии отреагировала на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Пеле. Чемпион из чемпионов, живая легенда нашей жизни. Футбольное совершенство; король был почти синонимом своей родины. Грядущие поколения будут помнить его как джентльмена вне поля и фокусника на нём. Эпическая футболка с номером 10, увековеченная его гением», — написала пресс-служба правительства в своей социальной сети.
Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.
Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё.
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