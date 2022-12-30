Гризманн результативно поучаствовал в 8 из 11 последних голов «Атлетико» в Ла Лиге

Завершился матч 15-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Атлетико» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживал главный арбитр Гильермо Куадра Фернандес (Испания). «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн записал на свой счёт две результативные передачи в этом матче.
Таким образом, французский футболист поучаствовал в 8 из 11 последних голов «матрасников» в этом сезоне Ла Лиги. В восьми матчах на этом отрезке у него 3+5 по системе «гол+пас».
Всего в 15 играх сезона Примеры Гризманн забил 5 мячей и сделал 5 ассистов.
«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. «Эльче» с четырьмя баллами располагается на последней, 20-й строчке.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира:
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