Сергей Юран высказался о смерти Пеле

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.



«Ушёл великий человек и легенда. Сколько поколений прошло с тех пор, как он закончил играть, но даже сейчас он считается и будет считаться великим. К сожалению, ушёл из жизни. Его будет не хватать на чемпионатах мира. Это лицо футбола.



К сожалению, такое неизбежно. Однако он останется на века для многих поколений великим человеком. Футбол потерял легендарного в прошлом футболиста и легендарную личность уже вне футбола. Большая утрата для Бразилии. Практически все в стране будут скорбеть. Уходит легенда», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.