Александров прокомментировал полноценный переход в «Нижний Новгород»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров прокомментировал полноценный переход в нижегородский клуб.

«Я очень рад, что могу продолжить играть дома. Это мой родной город, и я горжусь тем, что могу выступать за нижегородскую команду. Я благодарен руководству клуба за то, что мне удалось вернуться прошлой зимой в Нижний. Да, открыл счёт забитым голам в новом сезоне, но впереди предстоит ещё много работы. У нас очень хороший коллектив в команде, и, я думаю, вместе у нас всё получится. Спасибо городу и нашим болельщикам!



Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Главное – здоровья. Желаю, чтобы все ваши мечты сбывались. И, конечно же, ждём вас на стадионе», — цитирует Александрова пресс-служба клуба.