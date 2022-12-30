Александров прокомментировал полноценный переход в «Нижний Новгород»
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров прокомментировал полноценный переход в нижегородский клуб.
«Я очень рад, что могу продолжить играть дома. Это мой родной город, и я горжусь тем, что могу выступать за нижегородскую команду. Я благодарен руководству клуба за то, что мне удалось вернуться прошлой зимой в Нижний. Да, открыл счёт забитым голам в новом сезоне, но впереди предстоит ещё много работы. У нас очень хороший коллектив в команде, и, я думаю, вместе у нас всё получится. Спасибо городу и нашим болельщикам!
Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Главное – здоровья. Желаю, чтобы все ваши мечты сбывались. И, конечно же, ждём вас на стадионе», — цитирует Александрова пресс-служба клуба.
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