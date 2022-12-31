Денис Бояринцев: чемпионат мира — 2022 затмил все события в российском футболе
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Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев высказался о чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Чемпионат мира затмил все события в российском футболе. Финал получился шикарным. Самое главное событие этого года – чемпионат мира — 2022, который лично мне очень понравился. Мне кажется, этот мундиаль затмил любые футбольные события в каждой стране мира», – приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».
Сборная Аргентины завоевала третий титул на чемпионатах мира и обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая.
В финальной игре в основное время команды Франции и Аргентины забили друг другу по два мяча, в дополнительное – по одному, а в серии послематчевых пенальти сильнее была команда из Южной Америки.
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