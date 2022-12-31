Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Бояринцев: чемпионат мира — 2022 затмил все события в российском футболе

Денис Бояринцев: чемпионат мира — 2022 затмил все события в российском футболе
Комментарии

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев высказался о чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Чемпионат мира затмил все события в российском футболе. Финал получился шикарным. Самое главное событие этого года – чемпионат мира — 2022, который лично мне очень понравился. Мне кажется, этот мундиаль затмил любые футбольные события в каждой стране мира», – приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Сборная Аргентины завоевала третий титул на чемпионатах мира и обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая.

В финальной игре в основное время команды Франции и Аргентины забили друг другу по два мяча, в дополнительное – по одному, а в серии послематчевых пенальти сильнее была команда из Южной Америки.

У лучшего вратаря ЧМ-2022 проблемы в Англии. Почему от него хотят избавиться У лучшего вратаря ЧМ-2022 проблемы в Англии. Почему от него хотят избавиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022