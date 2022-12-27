У лучшего вратаря ЧМ-2022 проблемы в Англии. Почему от него хотят избавиться

Вратарь Эмилиано Мартинес – один из самых эпатажных героев Аргентины на чемпионате мира. Он не только тащил пенальти от Нидерландов и Франции и спасал команду на последней добавленной минуте финала, но и делал странные вещи. Вы точно помните, как после получения «Золотой перчатки» он показал оскорбительный жест на весь мир. Но этим дело не ограничилось. Во время празднования в Буэнос-Айресе парень держал в руках куклу-вуду с Килианом Мбаппе и явно радовался, когда наблюдал за сжиганием картонного гроба форварда. Это уже вызвало реакцию у многих французских инфлюенсеров. Но теперь у парня проблемы и с клубом, за который он выступает. Как сообщает Estadio Deportivo, 30-летний вратарь может покинуть «Астон Виллу» уже зимой. С ним не хочет работать главный тренер команды Унаи Эмери.

Почему тренер против Мартинеса? Дело как раз в его поведении

Эмери сразу после финала намекнул, что подобные действия игрока неприемлемы. И пообещал поговорить с ним на эту тему после возвращения в команду. Вероятно, разговор состоялся. И его итоги не самые приятные. Инсайдеры считают, что решение по будущему голкипера принято. «Астон Вилла» готова рассмотреть предложения о продаже Мартинеса, а вместо него хочет забрать у «Севильи» марокканского вратаря Боно, который также здорово проявил себя на чемпионате мира. И, по мнению некоторых, в такой же степени заслужил «Золотую перчатку».

Унаи Эмери главный тренер «Астон Виллы» «Я хочу поговорить с ним, когда он приедет сюда на следующей неделе, но я больше думаю о его выступлении и его победе на турнире, чем о его праздновании. Это праздник для болельщиков, с большими эмоциями. На самом деле сейчас не самый подходящий момент для тренера, чтобы понять, почему он это сделал. Я предпочитаю сосредоточиться на том, как он выступал и как он собирается победить с нами после этого. Я собираюсь поговорить с ним, потому что я хочу контролировать его и в этом отношении — в его эмоциях. У нас должны быть ценности, мы должны сосредоточиться на поведении, когда мы вместе и с игроками соперника».

Интересно, что Мартинес – основной игрок «Астон Виллы» в этом сезоне. Но это было при Стивене Джеррарде. В середине октября тренера уволили. А его место занял как раз бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери. Он оставил Мартинеса в воротах, и перед паузой на ЧМ команда один раз выиграла и один раз проиграла. Но в первой игре после возобновления сезона с «Ливерпулем» Мартинес даже не попал в заявку. А место в воротах занял Робин Ольсен. Кто-то воспринял это как сигнал к уходу, кто-то – как то, что тренер дал аргентинцу отдохнуть после ЧМ.

При этом «Севилья» не горит желанием отпускать Боно, который здорово проявил себя в Катаре. Но аргументом могут стать деньги. У испанцев сейчас не лучшие финансовые времена, поэтому они вряд ли откажутся от очень выгодного предложения.

У Эмери уже были конфликты с Мартинесом. Тренер не верил во вратаря

Мартинес попал в «Арсенал» в 19 лет, но почти все эти годы провёл в арендах, изредка попадая в состав. Но чем старше он становился, тем больше его это бесило. Эмери возглавлял команду с мая 2018-го по ноябрь 2019-го. И именно в это время Мартинес, как ему тогда казалось, зачастую незаслуженно оставался на лавке.

Эмилиано Мартинес в «Арсенале» Фото: Mike Egerton/Getty Images

Football Insider сообщал, что у тренера и игрока было несколько жёстких разговоров относительно статуса в команде, но первым номером при испанце Мартинес так и не стал. Однако засветился уже после его ухода – здесь наложилась и травма основного вратаря Бернда Лено.

В «Арсенале» парень всё равно не задержался, попал в «Астон Виллу», стал основным там и пробился в старт сборной.

Пока непонятно, где может продолжить карьеру Мартинес. Однако, по информации британских инсайдеров, он не хочет уезжать из Англии. Так что, вероятно, можно ожидать его в другом клубе АПЛ.