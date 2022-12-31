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«Чёртова обезьяна!» Фанаты «Вальядолида» оскорбили игрока «Реала» Винисиуса

«Чёртова обезьяна!» Фанаты «Вальядолида» оскорбили игрока «Реала» Винисиуса
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Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Вальядолида».

В матче 15-го тура испанской Ла Лиги, который проходил вчера, 30 декабря, Винисиус стал жертвой расистских выкриков со стороны фанатов «Вальядолида», когда уходил на замену на 88-й минуте. Болельщики команды-соперника кричали бразильскому форварду «Реала» «Чёртова обезьяна!»

Винисиус уже не первый раз подвергается травле на расовой почве. Ранее футболиста критиковали за яркие празднования голов в составе «Реала» и сборной Бразилии.

В 22 матчах текущего сезона 22-летний нападающий отметился 10 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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«Вальядолид» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 15-й

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