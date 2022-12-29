Лучшие клубы Европы последних пяти лет. «Реала» нет даже в пятёрке!

Как обычно, в конце каждого года принято подводить разнообразные итоги. Разбираемся, какие команды выступали лучше других в еврокубках в течение последних пяти лет, на основе данных клубного рейтинга УЕФА. И объясняем, почему в первой пятёрке нет действующего победителя Лиги чемпионов.

Как считают клубный рейтинг

Коэффициенты в отдельном сезоне считают на основе результатов клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций. Рейтинг за последние пять лет определяет посев при жеребьёвке в соревнованиях под эгидой УЕФА. Клубный коэффициент представляет сумму очков за пять лет либо составляет 20% от рейтинга ассоциации (выбирается более высокий показатель).

Каким образом происходит начисление очков

Лига чемпионов:

победа на групповом этапе и далее — два очка;

ничья на групповом этапе и далее — одно очко;

попадание в групповой этап — четыре очка;

выход в 1/8 финала — четыре очка;

клубы получают по бонусному очку за выход в 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Лига Европы:

победа на групповом этапе и далее — два очка;

ничья на групповом этапе и далее — одно очко;

первое место в группе — четыре очка;

второе место в группе — два очка;

за выход в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал клубы получают по одному бонусному очку.

Лига конференций:

вылет в первом отборочном раунде — одно очко;

вылет во втором отборочном раунде — полтора очка;

вылет в третьем отборочном раунде — три очка;

вылет в раунде плей-офф — 2,5 очка;

победа на групповом этапе и далее — два очка;

ничья на групповом этапе и далее — одно очко;

первое место в группе — два очка;

второе место в группе — одно очко;

за выход в полуфинал и финал начисляется по одному бонусному очку.

Какие клубы лидируют в рейтинге

«Манчестер Сити» — 131 балл

Английский клуб ни разу не побеждал в Лиге чемпионов за последние пять лет, однако возглавляет рейтинг. Всё дело в том, что «Ман Сити» стабильно доходит как минимум до четвертьфинала. Наилучший результат команда Хосепа Гвардиолы показала в сезоне-2020/2021, когда добралась до финала. За тот турнир «Сити» получил 35 очков. В нынешнем сезоне чемпион Англии набрал 19 баллов: 10 — за результаты в группе (четыре победы, две ничьих), четыре — за участие в групповом этапе, пять — за выход в 1/8 финала.

«Бавария» — 130 баллов

Немецкий клуб отстаёт от лидера всего лишь на одно очко. Лучше всего «Бавария» выступила в сезоне-2019/2020 — набрала 36 баллов. Тогда команда ещё Ханси Флика обыграла в финале «ПСЖ» (1:0). В этом сезоне клуб из Мюнхена набрал 21 балл: 12 — за результаты в группе ЛЧ (шесть побед), четыре — за участие в групповом этапе, пять — за выход в 1/8 финала.

«Ливерпуль» — 123 балла

Любопытно, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» набрал больше очков (33), чем в сезоне-2018/2019 (29). Это при том, что в 2019-м команда Клоппа выиграла Лигу чемпионов, а в 2022-м — уступила в финале «Реалу» (0:1). В этом сезоне «Ливерпуль» пополнил свою копилку 19 очками: 10 — за результаты в группе (пять побед), четыре — за участие в групповом этапе, пять — за выход в плей-офф.

«Ливерпуль» с трофеем Лиги чемпионов 2019 года Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Челси» — 123 балла

У лондонского клуба такой же показатель, что и у «Ливерпуля». Правда, в этом сезоне столичная команда набрала чуть меньше соперника, а именно 18 очков. «Челси» получил девять баллов за результаты в группе (четыре победы, одна ничья), пять — за выход в 1/8 финала и четыре — за участие в групповом этапе. В сезоне-2018/2019 клуб заработал 30 очков (победа в Лиге Европы), в сезоне-2020/2021 — 33 (победа в Лиге чемпионов).

«ПСЖ» — 112 баллов

Сезон-2019/2020 — пока самый успешный для парижан за последние пять лет. Именно тогда французский клуб остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов и заработал 31 очко. В прошлом сезоне «ПСЖ» набрал всего лишь 19 баллов и оказался по этому показателю за пределами первой десятки. В этом у парижан тоже 19 очков.

«Реал» — 110 баллов

В прошлом сезоне «Реал» одержал победу в Лиге чемпионов и набрал 30 баллов. Однако он до сих пор находится за пределами первой пятёрки. Всё очень просто. «Реал» провёл два неудачных сезона (2018/2019 и 2019/2020) — в обоих случаях, команда вылетала на стадии 1/8 финала. В итоге суммарно за эти два сезона мадридский клуб заработал всего лишь 36 баллов. Для сравнения — «Бавария» за тот же период набрала 56 очков, «Сити» — 50, «ПСЖ» — 50, «Челси» — 47. В этом сезоне у «Реала» пока что 18 баллов.

Мадридский «Реал» с трофеем победителя Лиги чемпионов — 2022 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Барселона» — 98 баллов

Последние два сезона складываются для «Барсы» неудачно. В прошлом она набрала всего лишь 15 очков, в этом — пока девять. В отличие от других команд, каталонцы не вышли из группы ЛЧ и тем самым не получили пять бонусных очков. Теперь «Барселоне» остаётся надеяться на успешное выступление в Лиге Европы.

В топ-15 также вошли следующие команды: