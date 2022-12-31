Стали известны подробности контракта Криштиану Роналду с «Аль-Нассром»

Стали известны подробности контракта нападающего Криштиану Роналду с его новым клубом «Аль-Нассром» из Саудовской Аравии. Их раскрывает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, из € 200 млн, которые Роналду заработает за один сезон в Саудовской Аравии, € 90 млн относятся к гарантированной зарплате португальца, остальная сумма представляет собой доходы от рекламы. Коммерческие отчисления уже согласованы с представителями звёздного футболиста.

37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» на 2,5 года. Футболист будет выступать за новую команду под седьмым номером. Португалец начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», однако позднее английский клуб расторг контракт с Роналду после его резонансного интервью журналисту Пирсу Моргану.

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