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Трансферы, зима-2023: Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Насср», клуб могут пополнить Серхио Рамос и Н’Голо Канте

Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Насср»! Клуб из Саудовской Аравии хочет ещё двух звёзд
Павел Прохоров
Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Насср»
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Серхио Рамос воссоединится с 37-летним португальцем?

«Аль-Насср», клуб из Саудовской Аравии, заключил контракт с Криштиану Роналду на два года. Об этом объявлено официально. Финансовые условия 37-летнего форварда известны. По информации CBS Sports, португалец будет получать за сезон € 70 млн (по данным Marca, около € 200 млн за год). После чего Криштиану Роналду выступит в качестве посла Саудовской Аравии. Кажется, нападающему не придётся скучать на Ближнем Востоке. «Аль-Насср» хочет пригласить ещё двух звёзд.

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Серхио Рамос заинтересовал «Аль-Насср»

Испанский защитник перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года. С тех пор он сыграл 34 матча за клуб, отметился тремя голами и одним ассистом, стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Всё бы ничего, но теперь Рамос очень подвержен травмам: в сезоне-2021/2022 у него было три повреждения, из-за которых он пропустил 33 матча (197 дней). Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2023 года, и, возможно, он не будет продлён.

Серхио Рамос в «ПСЖ»

Серхио Рамос в «ПСЖ»

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Руководство «Аль-Нассра» хочет встретиться с Серхио Рамосом, чтобы рассказать ему о проекте. В скором времени испанец сможет вести переговоры с любой командой. По информации Marca, клуб из Саудовской Аравии хочет заполучить 36-летнего защитника вслед за Криштиану Роналду. Кроме того, «Аль-Насср» также намерен бесплатно подписать полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, чьё соглашение с лондонцами истекает в конце сезона. Об этом сообщает Foot Mercato.

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Таким образом, клуб из Саудовской Аравии планирует собрать у себя ряд сильнейших игроков, чтобы через них продвигать свою заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году (совместно с Грецией и Египтом. – Прим. «Чемпионата»). Сейчас у «Аль-Нассра» восемь иностранных футболистов при лимите в семь человек. Для перехода Криштиану Роналду потребуется продажа как минимум двух игроков, уход иностранцев понадобится и в случае трансфера Канте летом 2023 года. Интересно, сколько саудовцы готовы предложить звёздам «ПСЖ» и «Челси»?

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