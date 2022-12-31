«Урал» выкупил форварда Каштанова у «Родины» за € 500 тыс.
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«Урал» выкупил нападающего Алексея Каштанова у «Родины» за € 500 тыс. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее игрок выступал за екатеринбургский клуб на правах аренды.
Напомним, Каштанов перешёл в «Урал» из «Родины» на правах аренды летом 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее Каштанов выступал за «Калугу», «Росич», ульяновскую «Волгу» и другие команды.
«Урал» в 17 матчах набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).
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