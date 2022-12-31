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«Барселона» — «Эспаньол»: текстовая трансляция матча начнётся в 16:00 мск

«Барселона» — «Эспаньол»: текстовая трансляция матча начнётся в 16:00 мск
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Сегодня, 31 декабря, в рамках матча 15-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Барселона» и «Эспаньол». Встреча пройдёт в Барселоне, на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона, набрав 37 очков после 14 сыгранных матчей, уступая лидирующему мадридскому «Реалу» одно очко. В случае победы над «Эспаньолом» сине-гранатовые вернутся на первую строчку Ла Лиги.

«Эспаньол» идёт на 17-м месте в таблице, записав на свой счёт 12 очков после 14 проведённых встреч. Каталонская команда не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд.

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