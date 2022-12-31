Зеедорф: я сказал Вальверде на первой тренировке: «Чем ты хуже Крооса?»

Бывший голландский футболист Кларенс Зеедорф поделился мнением об игре молодых футболистов.

«Мбаппе сводит с ума, иногда он проводит невероятные матчи. Холанд – один из сильнейших.



Винисиус сильно вырос, также я хочу упомянуть Вальверде, которого я тренировал в «Депортиво». На первой тренировке я сказал ему: «Чем ты хуже Крооса?» Конечно, он был ещё не совсем на своем нынешнем уровне, но в нём чувствовался потенциал. Он был застенчив, он не считал, что выйдет на такой уровень», – сказал Кларенс Зеедорф в интервью La Gazzetta dello Sport.

Кларенс Зеедорф выступал за «Аякс», «Сампдорию», «Реал Мадрид», «Интер», «Милан», «Ботафого» и сборную Нидерландов. Футболист четырежды выигрывал Лигу чемпионов.