Зеедорф: в «Манчестер Юнайтед» Роналду мог занять позицию, отличную от позиции жертвы

Бывший футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф прокомментировал переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Насср».



«Прежде всего Роналду заслуживает уважения. Он будет много зарабатывать в Саудовской Аравии, потому что его ценят. Однако в «Манчестер Юнайтед» он, возможно, мог занять позицию, отличную от позиции жертвы. Если бы он попросил моего совета, я бы сказал сделать выбор, что как чемпиону закончить карьеру достойно, во имя своего величия, не поддаваясь на провокации, лучше справляясь с критикой – так, как это делает Месси», — приводит слова Зеедорфа Il Bianconero.



Напомним, накануне Роналду стал игроком клуба «Аль-Насср» (Саудовская Аравия). Ранее португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».