Бышовец: российскому футболу хочется пожелать больше зрелища. Ведь зрелище — это искусство
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Известный тренер Анатолий Бышовец рассказал, чего бы хотел пожелать российскому футболу в наступившем 2023 году.
«Российскому футболу хочется пожелать больше зрелища. Нам этого очень не хватает. Ведь зрелище — это искусство. Надеюсь, настрой, который был в уходящем году, трансформируется во вдохновение. Хочется пожелать болельщикам как раз ярких матчей.
Самое главное, чтобы игроков не волновали травмы, а ещё появлялись новые звёзды. У нас ведь есть очень хорошая молодёжь. Хочется верить, что так и будет», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сборная России в феврале минувшего года была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.
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