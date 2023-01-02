El Nacional: Клопп может выбрать Амрабата в качестве бюджетной альтернативы Беллингему

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривает возможность подписания в свою команду полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амбрата. Марокканский футболист должен стать бюджетной альтернативой хавбеку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему. Об этом сообщает El Nacional.

Ранее сообщалось, что за переход Беллингема «Боруссия» запросит не менее € 100 млн. Вероятно, это сумма увеличится из-за интереса к футболисту со стороны других клубов. Подписать Амрабата можно за € 40 млн.

26-летний Амрабат перешёл в «Фиорентину» из «Вероны» в январе 2020 года за € 19,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 20 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

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