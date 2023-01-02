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Кавазашвили: чемпионат мира настолько меня впечатлил, что даже не успел соскучиться по РПЛ

Кавазашвили: чемпионат мира настолько меня впечатлил, что даже не успел соскучиться по РПЛ
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Известный советский вратарь Анзор Кавазашвили признался, что ещё не успел соскучиться по ушедшей на зимний перерыв Российской Премьер-лиге (РПЛ) из-за чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Чемпионат мира настолько меня впечатлил, что даже не успел соскучиться по РПЛ. Я увидел шикарный футбол мирового уровня. Огромные успехи азиатского и африканского футбола, провал больших европейских команд… Драматичные матчи с первого же дня чемпионата мира. Меня настолько всё это впечатлило, что в большом футболе сегодня Европе на уровне национальных сборных надо задуматься — что будет через 4-8 лет после проведения ЧМ в США. На следующих мундиалях в финале у нас будут играть только африканские команды. Вопрос стоит очень серьёзно, потому что Европа отстаёт в ранге национальных сборных. Зато поднимают голову африканцы — это очень интересно. Все знают, что уровень клубного европейского футбола очень высок. Сегодня в этих командах полно африканцев, азиатов, даже американцев и так далее. Идёт прогресс дальних стран и регресс европейских», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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