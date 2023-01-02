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Гаджи Гаджиев признался, что скучает по российскому футболу

Гаджи Гаджиев признался, что скучает по российскому футболу
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Известный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что скучает по ушедшей на традиционную зимнюю паузу Российской Премьер-лиге (РПЛ).

«РПЛ ушла на перерыв лишь в ноябре, но я уже скучаю по российскому футболу», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, РПЛ, как и остальные чемпионаты России, ушла на ежегодный зимний перерыв. Первые матчи в высшей лиги России начнутся в начале марта 2023 года. Лидером РПЛ является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка после 17 туров. На второй строчке турнирной таблицы расположился московский «Спартак», уступающий сине-бело-голубым шесть очков. Третье место занимает «Ростов» с 35 набранными баллами.

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