Сергей Юран ответил на вопрос, жива ли интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, что он думает о конкурентной борьбе в Российской Премьер-Лиге.

«Интрига есть всегда. Как говорят: 99% нет, но 1% всегда остаётся. Много было примеров, когда после зимней паузы команда почему-то не показывала тот футбол, который демонстрировала в первом круге.



А кто-то усиливается и показывает совсем другие результаты. Всё возможно. Во всяком случае, хочется надеяться, что интрига будет в борьбе за чемпионство, а на него претендовать будут как можно больше команд», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первое место в турнирной таблице занимает набравший 42 очка «Зенит». Второе место занимает «Спартак». Москвичи отстают от сине-бело-голубых на шесть очков. Тройку лучших замыкает «Ростов» (35).